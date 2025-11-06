Comptines et galipettes Arès
Début : 2025-11-06 10:15:00
fin : 2025-11-20
2025-11-06 2025-11-20
9h15 et 10h15
Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur
de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,
psychomotricienne diplômée d’état.
Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€
Inscription obligatoire. Renseignements au 06 66 29 26 35.
Lieu domaine des Lugées, village des associations. .
Salle Dojo Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35
