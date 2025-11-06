Comptines et galipettes Arès

Comptines et galipettes

Salle Dojo Arès Gironde

Début : 2025-11-06 10:15:00

fin : 2025-11-20

2025-11-06 2025-11-20

9h15 et 10h15

Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur

de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,

psychomotricienne diplômée d’état.

Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€

Inscription obligatoire. Renseignements au 06 66 29 26 35.

Lieu domaine des Lugées, village des associations. .

Salle Dojo Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35

