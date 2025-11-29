Comptines et Histoires Médiathèque Municipal Lacépède Agen
Comptines et Histoires Médiathèque Municipal Lacépède Agen samedi 13 décembre 2025.
Comptines et Histoires
Médiathèque Municipal Lacépède 1 Place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-23
Les enfants dès 3 ans sont invités à venir écouter de jolies histoires et reprendre en chœur les comptines avec Catherine Bohl.
Un instant plein de magie, de rires et de découvertes.
Séance Comptines & Histoires Spécial Noël avec Catherine Bohl.
Rendez-vous pour un doux moment de lecture et de chansons.
Un rendez-vous tendre et chaleureux à partager en famille ! .
Médiathèque Municipal Lacépède 1 Place Armand Fallières Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 12 93 mediatheque@agen.fr
English :
Children aged 3 and over are invited to come and listen to pretty stories and sing along to nursery rhymes with Catherine Bohl.
A moment full of magic, laughter and discovery.
