Comptines et Histoires Médiathèque Municipal Lacépède Agen

Comptines et Histoires

Médiathèque Municipal Lacépède 1 Place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-23

Les enfants dès 3 ans sont invités à venir écouter de jolies histoires et reprendre en chœur les comptines avec Catherine Bohl.

Un instant plein de magie, de rires et de découvertes.

Séance Comptines & Histoires Spécial Noël avec Catherine Bohl.

Rendez-vous pour un doux moment de lecture et de chansons.

Un rendez-vous tendre et chaleureux à partager en famille ! .

Médiathèque Municipal Lacépède 1 Place Armand Fallières Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 12 93 mediatheque@agen.fr

English :

Children aged 3 and over are invited to come and listen to pretty stories and sing along to nursery rhymes with Catherine Bohl.

A moment full of magic, laughter and discovery.

