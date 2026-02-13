Comptines et jeux de doigts (1-4 ans), La julienne, Plan-les-Ouates

Comptines et jeux de doigts (1-4 ans) 17 février et 10 mars La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T09:00:00+01:00 – 2026-02-17T09:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T10:30:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

Accompagnés d’un adulte, les petits partagent le plaisir de chanter et de jouer avec leur corps ou de petits instruments.

Un moyen ludique et créatif pour développer le langage, la relation et la socialisation.

3 séances au choix : 9h, 9h45 ou 10h30

Durée : 30 minutes

Lieu : bibliothèque de La julienne

Gratuit, sans inscription, sauf pour les groupes : réservation au 022 884 64 66.

Les enfants doivent avoir l’âge indiqué et être accompagnés d’un adulte.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

Une animation musicale pour les tout-petits par La Bulle d’Air

Nathalie Mastail-Hirosawa