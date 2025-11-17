Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble

Comptines et jeux de doigts

Un univers à découvrir: comptines et jeux de doigts pour les bout’choux dès 10 mois. Venez passer un agréable moment de douceur.

« Ainsi font font font les petites marionnettes… », cet air on le connait. Faites découvrir à vos enfants de nouvelles comptines qui naturellement feront danser les dix doigts de vos bout’choux.

2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

A world to discover: nursery rhymes and fingerplays for tots from 10 months. Come and spend a pleasant, gentle moment.

Eine Welt zum Entdecken: Reime und Fingerspiele für Kinder ab 10 Monaten. Kommen Sie und verbringen Sie einen angenehmen Moment der Zärtlichkeit.

Un mondo da scoprire: filastrocche e giochi con le dita per bambini dai 10 mesi. Venite a godervi un momento di dolcezza.

Un mundo por descubrir: canciones infantiles y juegos con los dedos para niños a partir de 10 meses. Ven a disfrutar de un momento de dulzura.

