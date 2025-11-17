Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble
Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble lundi 17 novembre 2025.
Comptines et jeux de doigts
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2025-11-17 10:00:00
fin : 2025-11-17 10:30:00
Date(s) :
2025-11-17
Un univers à découvrir: comptines et jeux de doigts pour les bout’choux dès 10 mois. Venez passer un agréable moment de douceur.
« Ainsi font font font les petites marionnettes… », cet air on le connait. Faites découvrir à vos enfants de nouvelles comptines qui naturellement feront danser les dix doigts de vos bout’choux.
Dès 10 mois. Sur réservation.
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
English :
A world to discover: nursery rhymes and fingerplays for tots from 10 months. Come and spend a pleasant, gentle moment.
German :
Eine Welt zum Entdecken: Reime und Fingerspiele für Kinder ab 10 Monaten. Kommen Sie und verbringen Sie einen angenehmen Moment der Zärtlichkeit.
Italiano :
Un mondo da scoprire: filastrocche e giochi con le dita per bambini dai 10 mesi. Venite a godervi un momento di dolcezza.
Espanol :
Un mundo por descubrir: canciones infantiles y juegos con los dedos para niños a partir de 10 meses. Ven a disfrutar de un momento de dulzura.
