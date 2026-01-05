Comptines et jeux de doigts

2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-09 10:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Un univers à découvrir: comptines et jeux de doigts pour les bout’choux dès 10 mois. Venez passer un agréable moment de douceur.

Ainsi font font font les petites marionnettes… , cet air on le connait. Faites découvrir à vos enfants de nouvelles comptines qui naturellement feront danser les dix doigts de vos bout’choux.

Dès 10 mois. Sur réservation. 0 .

2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A world to discover: nursery rhymes and fingerplays for tots from 10 months. Come and spend a pleasant, gentle moment.

L’événement Comptines et jeux de doigts Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg