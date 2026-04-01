Comptoir de l’Art : Le jardin des délices de Jérome Bosch, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Comptoir de l’Art : Le jardin des délices de Jérome Bosch Mercredi 1 avril, 18h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T18:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T18:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00

En partenariat avec Yann Perraud / Le musée imaginé

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence-discussion pour analyser à la loupe ce chef d’oeuvre.