Comptoir de Noël Place de l’église Vimartin-sur-Orthe

Comptoir de Noël

Place de l’église Auditoire de Justice Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez acheter vos cadeaux de Noël en humant les bonnes odeurs de vin chaud, crêpes, marrons grillées…

Comptoir de Noël à l’Auditoire avec les produits du terroir, artisanat, châtaignes grillées et le fameux vin chaud de Christine!

Animation organisée par l’association APEO. Gratuit. .

Place de l’église Auditoire de Justice Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 96 01 56 apeo53160@gmail.com

English :

Come and buy your Christmas presents, while enjoying the smell of mulled wine, crêpes, roasted chestnuts…

