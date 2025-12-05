Comptoirs de noël Ti Guénolé Locquénolé

Comptoirs de noël

Ti Guénolé 5 Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Rencontrez l’art, les essences et talents au Ti Gué avec des artisans local de Locquénolé avec

– Aurélie Esthéticienne , conseillère beauté et nail art

– Marie-Laure Diné Energéticienne, Aroma-Yoga-Reiki

– Pierre Quentel Plasticien .

Ti Guénolé 5 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 89 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comptoirs de noël Locquénolé a été mis à jour le 2025-11-24 par OT BAIE DE MORLAIX