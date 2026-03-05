COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES Saint-Laurent-de-la-Salanque

COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES 2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 2026-04-24

COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES Saint-Laurent-de-la-Salanque vendredi 24 avril 2026.

COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES

2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Concert de la Saint-Patrick
  .

2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. Patrick’s Day Concert

L’événement COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-03-05 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

Prochains événements à Saint-Laurent-de-la-Salanque