COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES Saint-Laurent-de-la-Salanque
COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES Saint-Laurent-de-la-Salanque vendredi 24 avril 2026.
COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES
2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert de la Saint-Patrick
.
2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
St. Patrick’s Day Concert
L’événement COMRADES IRISH BAND ET LES CELTIC FAIRIES Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-03-05 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME