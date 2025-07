Comtoise radio & Patrimoine Comtoise radio Luxeuil-les-Bains

Comtoise radio 1 Place de la République Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Envie de savoir comment se fabrique une radio locale ? Découvrez les coulisses, plongez dans l’envers du décor création d’émissions, sélection musicale, secrets du direct… et mettez-vous dans la peau d’un animateur le temps d’un instant.

Une visite immersive, unique et pleine de surprises ! Commençons avec une courte présentation architecturale par notre service patrimoine.

Début de la visite à 14h

Durée 60 min

A partir de 5 ans

Tarif gratuit de 5 à 12 ans, 5€ ados et adultes .

