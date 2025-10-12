Con amores Valérie Pley, Laetitia Volcey Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône
Con amores Valérie Pley, Laetitia Volcey
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Cœurs de femmes… Cœurs de mères… Cœurs d’amantes…
En lien avec l’association l’Etoile du Berger qui lutte contre les violences intrafamiliales, Laetitia Volcey, soprano et Valérie Pley au piano ont conçu ce programme comme un écrin de douceur, de consolation, parsemé d’éclats de joie pour apaiser ces familles.
En convoquant Granados, Duparc, Fauré, Vaughan Williams et bien d’autres compositeurs qui excellent dans cet art de la mélodie, les deux artistes font entendre des textes puissants qui laissent résonner les espoirs, les plaintes et les désirs qui unissent toutes ces femmes dans leur intimité… con amores. .
