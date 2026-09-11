UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mende

« CON GLI OCCHI DEL RICCORDO » Mende

jeudi 1 octobre 2026 · Mende

« CON GLI OCCHI DEL RICCORDO » Mende

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Adresse
Place du Foirail
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Mende

« CON GLI OCCHI DEL RICCORDO »

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-01

Exposition photos « Con gli occhi del riccordo »
PAR LES YEUX DE LA MÉMOIRE
Ce que vous verrez dans cette exposition est le résultat d’un travail photographique réalisé en 2025 par les détenus de l’établissement pénitentiaire de Volterra.
Mauro Fanfani et Stefano Cari de l’association « Spazio Libero », realisent tous les ans, des cours-base de photographie à l’intérieur de cet établissement.
Entrée libre.
Renseignements : 04 66 65 36 66   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement « CON GLI OCCHI DEL RICCORDO » Mende a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mende

À voir aussi à Mende (Lozère)