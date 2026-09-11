Informations pratiques

Mende

« CON GLI OCCHI DEL RICCORDO »

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-01

Exposition photos « Con gli occhi del riccordo »

PAR LES YEUX DE LA MÉMOIRE

Ce que vous verrez dans cette exposition est le résultat d’un travail photographique réalisé en 2025 par les détenus de l’établissement pénitentiaire de Volterra.

Mauro Fanfani et Stefano Cari de l’association « Spazio Libero », realisent tous les ans, des cours-base de photographie à l’intérieur de cet établissement.

Entrée libre.

Renseignements : 04 66 65 36 66 .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66

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English :

L’événement « CON GLI OCCHI DEL RICCORDO » Mende a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mende