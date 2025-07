Conc’Air d’été Creutzwald

Conc’Air d’été Creutzwald vendredi 18 juillet 2025.

Conc’Air d’été

Creutzwald Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29

La Ville de Creutzwald et le Syndicat d’Initiative proposent chaque année des concerts en plein air en plein centre-ville. Dans un esprit Guinguette , la Ville de Creutzwald se charge de la programmation musicale tandis que les associations locales se chargent de la buvette et de la restauration. En raison du succès grandissant de cet événement apprécié du public, six dates au lieu de quatre seront programmées cette été :

VENDREDI 4 JUILLET CONCERT DU GROUPE MAYBE

VENDREDI 18 JUILLET CONCERT DU GROUPE ADELANTE GIPSY

VENDREDI 25 JUILLET CONCERT DU GROUPE M’ROAD

VENDREDI 8 AOUT CONCERT DU GROUPE CALYPSO II

VENDREDI 22 AOUT CONCERT DU GROUPE SI ON CHANTAIT

VENDREDI 29 AOUT CONCERT DU GROUPE REFUGETout public

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 89 ville@creutzwald.fr

English :

Every year, the town of Creutzwald and the Syndicat d?Initiative offer open-air concerts in the town center. In a « Guinguette » spirit, the Town of Creutzwald takes charge of the musical programming, while local associations take care of the refreshment and catering. Due to the growing success of this popular event, six dates instead of four will be scheduled this summer:

FRIDAY JULY 4: CONCERT BY THE BAND MAYBE

FRIDAY, JULY 18: CONCERT BY ADELANTE GIPSY

FRIDAY, JULY 25: M?ROAD CONCERT

FRIDAY AUGUST 8: CALYPSO II CONCERT

FRIDAY AUGUST 22: SI ON CHANTAIT CONCERT

FRIDAY AUGUST 29: CONCERT BY THE GROUP REFUGE

German :

Die Stadt Creutzwald und das Syndicat d’Initiative bieten jedes Jahr Freiluftkonzerte im Stadtzentrum an. Im Sinne einer « Guinguette » kümmert sich die Stadt Creutzwald um das Musikprogramm, während die örtlichen Vereine für den Ausschank und die Verpflegung sorgen. Aufgrund des wachsenden Erfolgs dieser beim Publikum beliebten Veranstaltung werden in diesem Sommer sechs statt vier Termine angesetzt:

FREITAG, 4. JULI: KONZERT DER GRUPPE MAYBE

FREITAG, 18. JULI: KONZERT DER GRUPPE ADELANTE GIPSY

FREITAG, 25. JULI: KONZERT DER GRUPPE M?ROAD

FREITAG, 8. AUGUST: KONZERT DER GRUPPE CALYPSO II

FREITAG, 22. AUGUST: KONZERT DER GRUPPE SI ON CHANTAIT

FREITAG, 29. AUGUST: KONZERT DER GRUPPE REFUGE

Italiano :

Ogni anno, il Comune di Creutzwald e il Syndicat d’Initiative organizzano concerti all’aperto nel centro della città. In pieno spirito « Guinguette », il Comune di Creutzwald è responsabile del programma musicale, mentre le associazioni locali si occupano del rinfresco e del catering. Visto il crescente successo di questo evento popolare, quest’estate saranno programmate sei date invece di quattro:

VENERDÌ 4 LUGLIO: CONCERTO DEL GRUPPO MAYBE

VENERDÌ 18 LUGLIO: CONCERTO DEGLI ADELANTE GIPSY

VENERDÌ 25 LUGLIO: CONCERTO DI M?ROAD

VENERDÌ 8 AGOSTO: CONCERTO DEI CALYPSO II

VENERDÌ 22 AGOSTO: CONCERTO DI SI ON CHANTAIT

VENERDÌ 29 AGOSTO CONCERTO DEL GRUPPO REFUGE

Espanol :

Todos los años, el ayuntamiento de Creutzwald y el Syndicat d’Initiative organizan conciertos al aire libre en el centro de la ciudad. En un espíritu « guinguette », el ayuntamiento de Creutzwald se encarga del programa musical, mientras que las asociaciones locales se ocupan de los refrigerios y el catering. Dado el creciente éxito de este popular evento, este verano se programarán seis fechas en lugar de cuatro:

VIERNES 4 DE JULIO: CONCIERTO DEL GRUPO MAYBE

VIERNES 18 DE JULIO: CONCIERTO DEL GRUPO ADELANTE GIPSY

VIERNES 25 DE JULIO: CONCIERTO DE M?ROAD

VIERNES 8 AGOSTO: CONCIERTO DE CALYPSO II

VIERNES 22 DE AGOSTO: CONCIERTO DE SI ON CHANTAIT

VIERNES 29 AGOSTO CONCIERTO DEL GRUPO REFUGIO

