Conc’Air Saint-Louis 18 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

Conc’Air Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-19 23:59:00

Date(s) :

2025-07-18

Conc’Air est un festival en plein air de musiques actuelles. Ces concerts estivaux attirent toujours les foules, cette manifestation populaire et festive s’adresse à tous les publics. (parking gratuit pour les voitures avec navettes de bus gratuites)

Le festival Conc’Air est devenu une référence de l’événement musical au Pays de Saint-Louis la ville organise tous les étés ces grands concerts en plein air. Cette manifestation populaire et festive s’adresse à tous les publics !

Ces concerts estivaux attirent toujours les foules. Chaque année, Conc’Air invite son lot d’artistes populaires du beau monde pour chanter à Saint-Louis !

Retrouvez prochainement les dates et le programme complet du Festival sur le site www.concair.alsace

Pour vous faciliter l’accès à la Place du Forum où se déroulent les concerts, la ville prévoit un parking gratuit pour les voitures avec des navettes de bus gratuites. 0 .

Place du Forum

Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 47 culture@ville-saint-louis.fr

English :

Conc’Air is an open-air festival of contemporary music. These summer concerts always attract crowds, this popular and festive event is for all audiences. (free parking for cars with free bus shuttles)

German :

Conc’Air ist ein Open-Air-Festival für aktuelle Musik. Diese Sommerkonzerte ziehen immer große Menschenmengen an. Diese beliebte und festliche Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen. (kostenlose Parkplätze für Autos mit kostenlosem Bus-Shuttle)

Italiano :

Conc’Air è un festival all’aperto di musica contemporanea. Questi concerti estivi attirano sempre grandi folle e questo evento popolare e festoso è rivolto a tutti i tipi di pubblico. (Parcheggio gratuito e servizio di bus navetta gratuito)

Espanol :

Conc’Air es un festival de música contemporánea al aire libre. Estos conciertos de verano siempre atraen a grandes multitudes, y este evento popular y festivo está dirigido a todos los públicos. (Aparcamiento gratuito y servicio de autobús gratuito)

L’événement Conc’Air Saint-Louis a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue