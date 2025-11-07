Saint-Germain-de-Salles

CONCENTRATION Cyclo

Salle d’expo Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Concentration cyclotouriste.

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Salle d’expo Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 22 64 10 sg_gaulmin@yahoo.fr

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English :

Concentration cyclotouriste.

L’événement CONCENTRATION Cyclo Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Val de Sioule