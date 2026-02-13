Concentration cyclotouristes, Saint-Honoré 1500, Saint-Honoré

Concentration cyclotouristes Dimanche 31 mai, 11h00 Saint-Honoré 1500 Isère

Cette manifestation s’adresse à tous les cyclistes et vététistes, licenciés ou non, en club ou individuel. Ce n’est pas une compétition, chacun définit son lieu de départ son parcours et choisit sa vitesse, selon ses capacités physiques. Vous pouvez partir de Grenoble, La Mure, Mens ..etc… Il n’y a pas d’inscription ou d’engagement, le seul passage obligé est entre :

11 h et 13 h à ST HONORÉ 1500 ( LA CHAUD)

commune de Saint-Honoré 38350 où un ravitaillement en salé et sucré, boissons et café, vous sera offert gracieusement par les membres des cyclos Matheysins. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec d’autres cyclistes de passage et des membres du Club, et d’admirer la magnifique vue du plateau Matheysin.

