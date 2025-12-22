Concentration et randonnée Saulcet
Concentration et randonnée Saulcet dimanche 12 juillet 2026.
Saulcet
Concentration et randonnée
RDV au stade Saulcet Allier
Tarif : 4 – 4 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Randonnée cyclo, 3 circuits proposés 40/80 et 110 km.
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RDV au stade Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 52 72 89
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English :
Cycling, 3 circuits: 40/80 and 110 km.
L’événement Concentration et randonnée Saulcet a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme Val de Sioule