Concentré de nature Église Saint-Jean-Baptiste Havange
Concentré de nature Église Saint-Jean-Baptiste Havange mercredi 3 juin 2026.
Havange
Concentré de nature
Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la mairie Havange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Découverte d’un petit îlot de prairie humide, véritable refuge pour la vie sauvage.
Animation avec Nicolas AVRIL
Bottes conseillées.
Réservation obligatoire.Tout public
0 .
Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la mairie Havange 57650 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr
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English :
Discover a small patch of wet meadow, a haven for wildlife.
With Nicolas AVRIL
Boots recommended.
Reservations required.
L’événement Concentré de nature Havange a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME