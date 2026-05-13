Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concentré de nature Église Saint-Jean-Baptiste Havange

Concentré de nature Église Saint-Jean-Baptiste Havange

Concentré de nature Église Saint-Jean-Baptiste Havange mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Jean-Baptiste

Adresse : Rue de la mairie

Ville : 57650 Havange

Département : Moselle

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Havange

Concentré de nature

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la mairie Havange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Découverte d’un petit îlot de prairie humide, véritable refuge pour la vie sauvage.

Animation avec Nicolas AVRIL
Bottes conseillées.
Réservation obligatoire.Tout public
0  .

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la mairie Havange 57650 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97  animation@cen-lorraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a small patch of wet meadow, a haven for wildlife.

With Nicolas AVRIL
Boots recommended.
Reservations required.

L’événement Concentré de nature Havange a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME