Concentré de nature Église Saint-Jean-Baptiste Havange

Havange

Concentré de nature

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la mairie Havange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Découverte d’un petit îlot de prairie humide, véritable refuge pour la vie sauvage.

Animation avec Nicolas AVRIL

Bottes conseillées.

Réservation obligatoire.Tout public

0 .

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la mairie Havange 57650 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Discover a small patch of wet meadow, a haven for wildlife.

With Nicolas AVRIL

Boots recommended.

Reservations required.

L’événement Concentré de nature Havange a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME