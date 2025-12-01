Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau Tadam Théâtre Le Havre

Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau

Tadam Théâtre 60 Rue Michelet Le Havre

2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Une soirée placée sous le signe de l’improvisation au Théâtre Tadam pour vous offrir des histoires inventées sous vos yeux.

C’est Noël avant l’heure !

Le public apporte des cadeaux emballés qui les ont marqués, touchés.

Les comédien.nes les découvrent sur scène et improvisent à partir de la surprise !

Entre rires et émotions, chaque cadeau ponctue ou devient le point de départ d’une histoire unique.

NB les cadeaux seront restitués à leurs propriétaires (en bon état bien sûr !) à la fin du spectacle

Un concept d’improvisation théâtrale imaginé par Olivier Gacoin et Florence Poupon.

Avec Christophe Requier, Ludovic Said, Olivier Gacoin et Florence Poupon.

Durée 1h15

Tout public

Réservation conseillée. .

