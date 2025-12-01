Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau Tadam Théâtre Le Havre
Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau Tadam Théâtre Le Havre vendredi 19 décembre 2025.
Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau
Tadam Théâtre 60 Rue Michelet Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Une soirée placée sous le signe de l’improvisation au Théâtre Tadam pour vous offrir des histoires inventées sous vos yeux.
C’est Noël avant l’heure !
Le public apporte des cadeaux emballés qui les ont marqués, touchés.
Les comédien.nes les découvrent sur scène et improvisent à partir de la surprise !
Entre rires et émotions, chaque cadeau ponctue ou devient le point de départ d’une histoire unique.
NB les cadeaux seront restitués à leurs propriétaires (en bon état bien sûr !) à la fin du spectacle
Un concept d’improvisation théâtrale imaginé par Olivier Gacoin et Florence Poupon.
Avec Christophe Requier, Ludovic Said, Olivier Gacoin et Florence Poupon.
Durée 1h15
Tout public
Réservation conseillée. .
Tadam Théâtre 60 Rue Michelet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 15 21 53
English : Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau
L’événement Concept d’improvisation théâtrale Le Cadeau Le Havre a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie