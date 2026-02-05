Concept d’improvisation théâtrale Le Hasard des rencontres Tadam Théâtre Le Havre

Concept d’improvisation théâtrale Le Hasard des rencontres

Tadam Théâtre 60 Rue Michelet Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Une soirée placée sous le signe de l’improvisation au Théâtre Tadam pour vous offrir des histoires inventées sous vos yeux.

Le hasard crée les personnages, six comédien.nes leur donnent vie. Pendant une heure d’improvisation, les histoires s’entremêlent, devenant rocambolesques, touchantes voire déjantées. Chaque rencontre est unique, chaque scène une surprise. Et comme si ça ne suffisait pas… un Bingo vient pimenter la soirée. Quand l’imprévu s’invite sur scène, il est préférable de réserver !

Durée 1h

Réservation conseillée .

Tadam Théâtre 60 Rue Michelet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 15 21 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concept d’improvisation théâtrale Le Hasard des rencontres

L’événement Concept d’improvisation théâtrale Le Hasard des rencontres Le Havre a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie