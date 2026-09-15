Concept Sport Emotion – À la découverte des falaises des roches noires Promenade des Planches Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Concept Sport Emotion – À la découverte des falaises des roches noires

Promenade des Planches CONCEPT SPORT EMOTION Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-24 2026-10-30

Participez à une expérience unique en découvrant les falaises des Roches Noires en kayak ! Partez à la découverte de ces falaises majestueuses, qui s’étendent sur près de quatre kilomètres entre Trouville-sur-Mer et Villerville.

Participez à une expérience unique en découvrant les falaises des Roches Noires en kayak !

Partez à la découverte de ces falaises majestueuses, qui s’étendent sur près de quatre kilomètres entre Trouville-sur-Mer et Villerville.

Nos guides expérimentés vous emmèneront à la découverte de l’histoire de ces falaises, de leur formation et de leur transformation au fil des siècles sous l’influence du vent et de l’eau. Vous pourrez également admirer les villas construites par des notables du XXe siècle, attirés par la vue imprenable sur la mer.

Mais ce n’est pas tout ! Ce site est également d’une importance internationale pour la biodiversité, avec de nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent se nourrir de mollusques pendant l’hiver. À basse mer, vous pourrez entendre leurs chants alors que la vue ne vous permettra pas de les localiser.

Vivez un moment hors du temps, au cœur de paysages inédits, et découvrez ces magnifiques falaises sous un nouvel angle. Laissez-vous emporter par les histoires loufoques de nos guides, Victorien et Yoann, qui égaieront votre journée et vous surprendront à chaque instant.

• Public : tout public sachant nager (attestation sur l’honneur ou certificat officiel)

• Support : kayak 1 ou 2 à 3 places, accessible à tous les niveaux de pratique

• Matériel fourni : équipement de sécurité et combinaison néoprène si nécessaire. Nos combinaisons permettent de pratiquer le sport nautique même en plein hiver.

• À prévoir : maillot de bain, serviette, change, lunettes de soleil, casquette et crème solaire

• Durée : 2 h à 2 h 30

• Tarifs : 32 € / adulte ; 24 € / enfant de 9 à 16 ans ; gratuit pour les moins de 9 ans accompagnés d’un adulte

• Label Famille Plus : pour deux adultes et un enfant de plus de 9 ans minimum : -10 %

L’accompagnateur nautique est un professionnel diplômé d’État.

Annulation en cas d’orage. L’activité reste possible en cas de pluie, avec un équipement adapté, ainsi qu’en cas de vent ou de mer faiblement agitée.

Des points météo sont réalisés régulièrement. Nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si celle-ci doit être annulée en raison de conditions météorologiques inappropriées. Dans ce cas, aucun frais d’annulation ne sera prélevé. .

Promenade des Planches CONCEPT SPORT EMOTION Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 7 64 49 46 81 info@conceptsportemotion.fr

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English : Concept Sport Emotion – À la découverte des falaises des roches noires

Take part in a unique kayaking experience on the Roches Noires cliffs! Discover these majestic cliffs, which stretch for almost four kilometers between Trouville-sur-Mer and Villerville.

L’événement Concept Sport Emotion – À la découverte des falaises des roches noires Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville