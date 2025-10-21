Conception et optimisation des systèmes dans l’aviation électrifiée : modèles, méthodes et perspectives émergentes Institut for Sustainable Aviation (ISA) Toulouse

Conception et optimisation des systèmes dans l’aviation électrifiée : modèles, méthodes et perspectives émergentes Institut for Sustainable Aviation (ISA) Toulouse Mardi 21 octobre, 14h00 sur inscription

L’Institute for Sustainable Aviation (ISA) organisera son prochain webinaire le mardi 21 octobre 2025, de 14h00 à 15h30.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Dr Gökçin Çınar, maître de conférences à l’University of Michigan, où elle dirige le laboratoire Integrated Design of Efficient Aerospace Systems (IDEAS).

Elle est lauréate du prix AIAA Lawrence Sperry 2025 pour ses contributions pionnières dans le domaine des aéronefs électrifiés et de l’aviation durable, ainsi que du prix SARES Young Scientist 2024. Elle a également reçu plusieurs distinctions de la part de l’AIAA et de l’IEEE pour ses travaux sur la conception des aéronefs électrifiés.

Dr Çınar est actuellement présidente du comité technique AIAA sur les technologies des aéronefs électrifiés. Elle est titulaire d’un doctorat et d’un master en ingénierie aérospatiale de Georgia Institute of Technology, ainsi que d’une licence en ingénierie aérospatiale de la Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Lors de ce webinaire, elle proposera une présentation intitulée :

« Conception et optimisation des systèmes dans l’aviation électrifiée : modèles, méthodes et perspectives émergentes »

Sa présentation sera suivie d’une discussion avec Dr Maurice Hoogreef, maître de conférences à la faculté d’ingénierie aérospatiale de la Delft University of Technology.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T15:30:00.000+02:00

https://isae-supaero-fr.zoom.us/webinar/register/WN_qt1_2LgFTHO8nFcGbe3giA

Institut for Sustainable Aviation (ISA) 7 avenue Edouard Belin Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31000 Haute-Garonne