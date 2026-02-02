Conception musicale avec BandLab Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Concevez une musique multi-instruments à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, musiciens expérimentés ou débutants.
Découverte de l’IA pour assister à la création.
A partir de 8 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
