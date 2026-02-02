Conception musicale avec BandLab Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Conception musicale avec BandLab

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Concevez une musique multi-instruments à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, musiciens expérimentés ou débutants.

Découverte de l’IA pour assister à la création.

A partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

