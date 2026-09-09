Concer de Jérémy Dutcher Trégunc
dimanche 15 novembre 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Concer de Jérémy Dutcher
Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 18:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Membre de Neqotkuk (Première Nation de Tobique, dans l’Est canadien), Jeremy Dutcher est une des voix les plus saisissantes de la scène canadienne.
Dans les tournées du Chaînon Manquant, il vient présenter en France son dernier opus Motewolonuwok –
Tout public, recommandé dès 10 ans. .
Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
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English :
L’événement Concer de Jérémy Dutcher Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA
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