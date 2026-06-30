Concert · Chanson engagée Concert Caribou Volant La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny
mercredi 12 août 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny
Informations pratiques
Chouvigny
Concert · Chanson engagée Concert Caribou Volant
La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Chanson engagée et joyeuse avec Caribou Volant violon, mandoline, guitare, clavier, flûte et voix réunis pour un concert plein d’énergie. Marché paysan et repas bio avant la soirée.
.
La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lively, upbeat protest song featuring Caribou Volant: violin, mandolin, guitar, keyboard, flute, and vocals come together for an energetic concert. A farmers’ market and organic meal before the evening’s events.
L’événement Concert · Chanson engagée Concert Caribou Volant Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule