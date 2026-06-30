Concert · Chanson occitane Concert Sambras La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny
mercredi 19 août 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny
Informations pratiques
Chouvigny
Concert · Chanson occitane Concert Sambras
La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Chanson française occitane par l’auteur-compositeur-interprète Sambras. Une soirée musicale authentique et chaleureuse, précédée du marché paysan et du repas bio.
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La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr
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English :
A French Occitan song by singer-songwriter Sambras. An authentic and warm musical evening, preceded by a farmers’ market and an organic meal.
L’événement Concert · Chanson occitane Concert Sambras Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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