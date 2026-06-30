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AGENDA · Chouvigny

Concert · Chanson occitane Concert Sambras La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny

mercredi 19 août 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
La grange à Jean Lieu dit Péraclos
Adresse
24 route des gorges
Ville
03450 Chouvigny
Département
Allier
Tarif

Chouvigny

Concert · Chanson occitane Concert Sambras

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Chanson française occitane par l’auteur-compositeur-interprète Sambras. Une soirée musicale authentique et chaleureuse, précédée du marché paysan et du repas bio.
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La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59  contact@lagrangeajean.fr

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English :

A French Occitan song by singer-songwriter Sambras. An authentic and warm musical evening, preceded by a farmers’ market and an organic meal.

L’événement Concert · Chanson occitane Concert Sambras Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

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