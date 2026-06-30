UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chouvigny

Concert · Folk trad Concert Adhodane La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny

mercredi 5 août 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Lieu
La grange à Jean Lieu dit Péraclos
Adresse
24 route des gorges
Ville
03450 Chouvigny
Département
Allier
Tarif

Chouvigny

Concert · Folk trad Concert Adhodane

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Chanson folk trad et poétique avec Adhodane voix, guitare et accordéon pour une soirée musicale chaleureuse. Marché paysan et repas bio en amont du concert.
  .

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59  contact@lagrangeajean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional and poetic folk music with Adhodane: vocals, guitar, and accordion for a warm and welcoming evening of music. A farmers’ market and organic meal will be served before the concert.

L’événement Concert · Folk trad Concert Adhodane Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chouvigny (Allier)