Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik Fabrick Gannat
Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik Fabrick Gannat samedi 27 juin 2026.
Gannat
Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik
Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Duo guitare-voix énergique entre rock et ambiance vintage à La Fabrik ! Bières, cocktails, tapas et BBQ pour accompagner ce concert intimiste et chaleureux à Gannat.
.
Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 19 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An energetic guitar-and-vocals duo blending rock with a vintage vibe at La Fabrik! Beer, cocktails, tapas, and BBQ to enjoy alongside this intimate and warm concert in Gannat.
L’événement Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik Gannat a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Paléo party Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat 4 juillet 2026
- Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe Gannat 7 juillet 2026
- 52 Festival de Gannat Les Cultures du Monde Gannat 21 juillet 2026
- Concert Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Église Sainte Croix Gannat 7 août 2026
- Excursion en Train à Vapeur Gare de Gannat/Gare de Bellenaves/Gare de Lapeyrouse Gannat 22 août 2026