Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik Fabrick Gannat

Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik Fabrick Gannat samedi 27 juin 2026.

Lieu : Fabrick

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 03800 Gannat

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gannat

Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik

Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Duo guitare-voix énergique entre rock et ambiance vintage à La Fabrik ! Bières, cocktails, tapas et BBQ pour accompagner ce concert intimiste et chaleureux à Gannat.
  .

Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 19 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An energetic guitar-and-vocals duo blending rock with a vintage vibe at La Fabrik! Beer, cocktails, tapas, and BBQ to enjoy alongside this intimate and warm concert in Gannat.

L’événement Concert · Rock Riverbank et Clément La Fabrik Gannat a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Gannat (Allier)