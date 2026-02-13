Concert · TÉLÉPHONE tribute by TribuPhone, Les Copains d’Abord, Fontenay-le-Fleury

Concert · TÉLÉPHONE tribute by TribuPhone Samedi 2 mai, 21h00 Les Copains d’Abord Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:00:00+02:00

Tu as vibré sur « La Bombe Humaine », chanté à tue-tête « Un autre monde », ou dansé sur « Ça (C’est vraiment toi) » ? Ils ont accompagné tes plus beaux souvenirs… Leurs chansons ont marqué ta jeunesse…

Un concert hommage, pour replonger dans les années 80 et redécouvrir les hymnes qui ont marqué toute une génération.

Ambiance garantie, énergie 100 % rock, refrains fédérateurs – viens vivre avec TribuPhone une bonne soirée et chanter à pleins poumons les titres de ceux qui ont écrit l’histoire du Rock français.

Un moment unique, entre émotion, souvenirs et communion musicale.

Que tu aies grandi avec leurs morceaux ou que tu les découvres aujourd’hui, ce concert est pour toi !

■ Qui sommes nous ?

TribuPhone revisite avec passion les tubes légendaires de Téléphone, capturant l’essence même de la scène rock française. Leur énergie scénique et leur interprétation soignée des classiques en français transforment chaque concert en une fête collective, où le public chante et vibre ensemble.

Plus qu’un tribute band, TribuPhone est une expérience musicale intense, où riffs cultes et refrains intemporels rassemblent toutes les générations. Venez vivre l’émotion du live !

■ Infos pratiques :

Samedi 2 mai 2026 – 21H00

« Les Copains d’Abord » – 1ter rue François Mansart, 78330 Fontenay-le-Fleury

Entrée libre – Restauration sur place

■ Renseignements :

www.facebook.com/copainsdabord78

06 47 39 76 62

