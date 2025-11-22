CONCERT 100 ANS DE LA CHORALE Merville

2025-11-22

Concert exceptionnel le Chorale Les Enfants de Merville fêtent leurs 100 ans !

À l’occasion de leur centenaire, la chorale paroissiale Les Enfants de Merville vous invite à un concert unique et festif, en compagnie de plusieurs chorales invitées, pour un moment musical inoubliable ! Rendez-vous à L’Arpège, le samedi 22 novembre à 16h, pour célébrer 100 ans de chants, de passion et de transmission musicale. AU PROGRAMME un concert choral exceptionnel réunissant plusieurs ensembles vocaux, un répertoire varié mêlant tradition, spiritualité, émotion et convivialité, un hommage vibrant à l’histoire de cette chorale emblématique de Merville.

Une belle occasion de (re)découvrir la richesse du chant choral local. .

L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 sarlaboux.francoise@wanadoo.fr

English :

Special concert: Les Enfants de Merville choir celebrates its 100th anniversary!

German :

Außergewöhnliches Konzert: Der Chor Les Enfants de Merville feiert seinen 100. Geburtstag!

Italiano :

Concerto speciale: il coro Les Enfants de Merville festeggia il suo 100° anniversario!

Espanol :

Concierto especial: ¡el coro Les Enfants de Merville celebra su centenario!

