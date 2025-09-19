Concert : 100 ans du Kiosque de musique de Saint-Macaire Place Tourny Saint-Macaire

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T23:00:00

Vendredi 19 septembre – Place Tourny

– 19h30 – Présentation et intervention de Jacky Gratecap et Jean-Marie Billa

– 20h30 – Concert BB & The Blues Breakers (blues/rock)

– 22h30 – Embrasement pyrotechnique autour du kiosque

Un moment festif pour célébrer les 100 ans du kiosque de la place Tourn y.

Place Tourny Place Tourny, 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© VLPM