Concert : 100 ans du Kiosque de musique de Saint-Macaire Place Tourny Saint-Macaire

Concert : 100 ans du Kiosque de musique de Saint-Macaire Vendredi 19 septembre, 19h30 Place Tourny Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T23:00:00
Vendredi 19 septembre – Place Tourny
– 19h30 – Présentation et intervention de Jacky Gratecap et Jean-Marie Billa
– 20h30 – Concert BB & The Blues Breakers (blues/rock)
– 22h30 – Embrasement pyrotechnique autour du kiosque
Un moment festif pour célébrer les 100 ans du kiosque de la place Tourn y.
Place Tourny Place Tourny, 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine
© VLPM