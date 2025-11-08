Concert 100% Brass Band Bourges

Concert 100% Brass Band

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Concert par le Brass Berry et le Brass Band du Pays Bourgueillois au Conservatoire de Bourges.

Pour son premier concert de la saison, le Brass Berry accueille son alter ego de Touraine, le Brass Band du Pays Bourgueillois, pour un programme 100 % cuivres et percussions.

Déjà invité à plusieurs reprises au Festival de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le Brass Berry reçoit à son tour cette formation amie, née de la volonté de musiciens passionnés de partager et développer l’art du brass band.

Ensemble, ils offriront au public un concert vibrant où la puissance et la richesse des sonorités de cuivres et percussions seront mises à l’honneur. Entre énergie collective et complicité musicale, cette rencontre promet un moment unique placé sous le signe de la passion et de l’excellence.

Billetterie sur www.brassberry.com ou sur place le jour du concert.

Réservation conseillée. .

+33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Concert by Brass Berry and Brass Band du Pays Bourgueillois at the Bourges Conservatoire.

German :

Konzert der Brass Berry und der Brass Band des Pays Bourgueillois im Konservatorium von Bourges.

Italiano :

Concerto della Brass Berry e della Brass Band du Pays Bourgueillois al Conservatorio di Bourges.

Espanol :

Concierto de la Brass Berry y de la Brass Band du Pays Bourgueillois en el Conservatorio de Bourges.

L’événement Concert 100% Brass Band Bourges a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BOURGES