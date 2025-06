Concert 100 DB Lundi 07 juillet Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains 7 juillet 2025 07:00

Savoie

Concert 100 DB Lundi 07 juillet Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-07

2025-07-07

Venez profitez du concert du groupe 100 DB ce lundi à partir de 18h !

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Come and enjoy the 100 DB concert this Monday from 6pm!

German :

Genießen Sie das Konzert der Band 100 DB am Montag ab 18 Uhr!

Italiano :

Venite a godervi il concerto dei 100 DB questo lunedì dalle 18.00!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un concierto de 100 DB este lunes a partir de las 18:00!

