Concert 100% The Beatles Salle des fêtes Laheycourt

Informations pratiques

Laheycourt

Concert 100% The Beatles

Salle des fêtes 3 Rue Jules Henriot Laheycourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Concert 100% The Beatles

Après une année de travail, l’atelier Musiques Actuelles de l’École de Musique Intercommunale de la COPARY vous invite à un concert entièrement consacré aux Beatles.

Les musiciens de l’atelier vous feront redécouvrir quelques-uns des plus grands titres du célèbre groupe britannique, parmi lesquels Hey Jude, Day Tripper, I Feel Fine, Ticket to Ride, A Hard Day’s Night… et bien d’autres !

Un programme riche en énergie et en incontournables, pour une soirée placée sous le signe de la musique des Fab Four.

Entrée gratuite, offert par la COPARY.Tout public

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Salle des fêtes 3 Rue Jules Henriot Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 77 86

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English :

100% The Beatles Concert

After a year of hard work, the Contemporary Music Workshop at the COPARY Intermunicipal School of Music invites you to a concert entirely dedicated to the Beatles.

The workshop’s musicians will help you rediscover some of the famous British band’s greatest hits, including “Hey Jude,” “Day Tripper,” “I Feel Fine,” “Ticket to Ride,” “A Hard Day’s Night,” and many more!

A program brimming with energy and must-hear classics, for an evening dedicated to the music of the Fab Four.

Free admission, courtesy of COPARY.

L’événement Concert 100% The Beatles Laheycourt a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE