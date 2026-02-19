Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence
Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence mercredi 6 mai 2026.
Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 29 – 29 – 46 EUR
Selon catégorie de placement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:30:00
fin : 2026-05-06 19:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Un moment de magie, des sublimes nocturnes à la grandiose fantaisie-impromptu autour des plus belles œuvres de Chopin.
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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@concerts1001nuits.com
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English :
A moment of magic, from the sublime nocturnes to the grandiose fantaisie-impromptu around Chopin’s most beautiful works.
L’événement Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme