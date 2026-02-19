Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence mercredi 6 mai 2026.

Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 29 – 29 – 46 EUR

Selon catégorie de placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:30:00
fin : 2026-05-06 19:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Un moment de magie, des sublimes nocturnes à la grandiose fantaisie-impromptu autour des plus belles œuvres de Chopin.
  .

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@concerts1001nuits.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of magic, from the sublime nocturnes to the grandiose fantaisie-impromptu around Chopin’s most beautiful works.

L’événement Concert 1001 nuits Chopin The Classical Collection Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme

Prochains événements à Valence