Concert 1001 nuits Einaudi/ Tiersen Eglise du Sacré Coeur Angoulême
Concert 1001 nuits Einaudi/ Tiersen Eglise du Sacré Coeur Angoulême jeudi 20 novembre 2025.
Concert 1001 nuits Einaudi/ Tiersen
Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême Charente
Tarif : 21 – 21 – 45 EUR
Date :
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert illuminé à la bougie dans l’église du Sacré Cœur d’Angoulême… La Fabuleux destin d’Amélie Poulain , Intouchables , Une Mattina … Vivez les plus belles mélodies de Yann Tiersen et Einaudi au piano.
Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 49 86 klovisprod@gmail.com
English :
Immerse yourself in the enchanting atmosphere of a candlelit concert in Angoulême?s Sacré C?ur church? La Fabuleux destin d?Amélie Poulain , Intouchables , Une Mattina ? Yann Tiersen and Einaudi at the piano.
German :
Tauchen Sie ein in die zauberhafte Atmosphäre eines Konzerts mit Kerzenlicht in der Kirche Sacré C?ur in Angoulême? Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain , Intouchables , Une Mattina ? Erleben Sie die schönsten Melodien von Yann Tiersen und Einaudi am Klavier.
Italiano :
Immergetevi nell’incantevole atmosfera di un concerto a lume di candela nella chiesa del Sacro Cuore di Angoulême? La Fabuleux destin d’Amélie Poulain , Intouchables , Une Mattina ? Sperimentate le più belle melodie di Yann Tiersen e Einaudi al pianoforte.
Espanol :
Sumérjase en la encantadora atmósfera de un concierto a la luz de las velas en la iglesia del Sacré Cœur de Angulema? ¿ La Fabuleux destin d’Amélie Poulain , Intouchables , Une Mattina ? Experimente las melodías más bellas de Yann Tiersen y Einaudi al piano.
