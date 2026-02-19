Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence
Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence mercredi 6 mai 2026.
Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 29 – 29 – 46 EUR
Selon catégorie de placement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 21:30:00
fin : 2026-05-06 21:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Intouchables, Une Mattina… Vis les plus belles mélodies de Yann Tiersen et Einaudi au piano.
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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@concerts1001nuits.com
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English :
Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Intouchables, Une Mattina? Live the most beautiful melodies of Yann Tiersen and Einaudi at the piano.
L’événement Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme