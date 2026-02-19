Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 29 – 29 – 46 EUR

Selon catégorie de placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 21:30:00

fin : 2026-05-06 21:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Intouchables, Une Mattina… Vis les plus belles mélodies de Yann Tiersen et Einaudi au piano.

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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@concerts1001nuits.com

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English :

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Intouchables, Une Mattina? Live the most beautiful melodies of Yann Tiersen and Einaudi at the piano.

L’événement Concert 1001 nuits Einaudi-Tiersen The Poetic collection Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme