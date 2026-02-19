Concert 1001 nuits Hans Zimmer The Film collection Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

Concert 1001 nuits Hans Zimmer The Film collection

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 29 – 29 – 46 EUR

Selon catégorie de placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 21:30:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

De Interstellar à Inception, du Roi Lion à Dune et Gladiator, émotions avec le maitre de la musique de film…

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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@concerts1001nuits.com

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English :

From Interstellar to Inception, from The Lion King to Dune and Gladiator, emotions with the master of film music?

L’événement Concert 1001 nuits Hans Zimmer The Film collection Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme