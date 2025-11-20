Concert 1001 nuits Hans Zimmer The Film music collection Eglise du Sacré Coeur Angoulême
Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême Charente
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-20 21:30:00
fin : 2025-11-20 22:30:00
2025-11-20
Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert illuminé à la bougie dans l’église du Sacré Cœur d’Angoulême… De Interstellar à Pirate des Caraïbes , venez vivre des émotions fortes avec le maitre de la musique de film…
Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 49 86 klovisprod@gmail.com
English :
Immerse yourself in the enchanting atmosphere of a candlelit concert in Angoulême?s Sacré C?ur church? From Interstellar to Pirate of the Caribbean , come and experience the thrills and spills of the master of film music?
German :
Tauchen Sie ein in die bezaubernde Atmosphäre eines Konzerts bei Kerzenlicht in der Kirche Sacré C?ur in Angoulême? Von Interstellar bis Pirate of the Caribbean , erleben Sie starke Emotionen mit dem Meister der Filmmusik?
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera incantevole di un concerto a lume di candela nella chiesa del Sacro Cuore di Angoulême? Da Interstellar a Pirati dei Caraibi , venite a vivere emozioni forti con il maestro della musica da film?
Espanol :
Sumérjase en la encantadora atmósfera de un concierto a la luz de las velas en la iglesia del Sacré Cœur de Angulema? De Interstellar a Pirata del Caribe , venga a vivir emociones fuertes con el maestro de la música de cine?
