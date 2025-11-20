Concert 1001 nuits Hans Zimmer The Film music collection Eglise du Sacré Coeur Angoulême

Concert 1001 nuits Hans Zimmer The Film music collection

Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême Charente

Début : 2025-11-20 21:30:00

fin : 2025-11-20 22:30:00

Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert illuminé à la bougie dans l’église du Sacré Cœur d’Angoulême… De Interstellar à Pirate des Caraïbes , venez vivre des émotions fortes avec le maitre de la musique de film…

Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 49 86 klovisprod@gmail.com

English :

Immerse yourself in the enchanting atmosphere of a candlelit concert in Angoulême?s Sacré C?ur church? From Interstellar to Pirate of the Caribbean , come and experience the thrills and spills of the master of film music?

German :

Tauchen Sie ein in die bezaubernde Atmosphäre eines Konzerts bei Kerzenlicht in der Kirche Sacré C?ur in Angoulême? Von Interstellar bis Pirate of the Caribbean , erleben Sie starke Emotionen mit dem Meister der Filmmusik?

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera incantevole di un concerto a lume di candela nella chiesa del Sacro Cuore di Angoulême? Da Interstellar a Pirati dei Caraibi , venite a vivere emozioni forti con il maestro della musica da film?

Espanol :

Sumérjase en la encantadora atmósfera de un concierto a la luz de las velas en la iglesia del Sacré Cœur de Angulema? De Interstellar a Pirata del Caribe , venga a vivir emociones fuertes con el maestro de la música de cine?

