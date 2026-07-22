Informations pratiques

Gournay-en-Bray

Concert 144 United Voices for Love Festival Gospel en Bray

Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Ne manquez pas l’événement culturel et musical incontournable du Pays de Bray ! Le festival Gospel en Bray revient pour sa 17e édition, avec un programme riche en artistes de renom !

Vivez une expérience musicale et humaine hors du commun avec 144 United Voices For Love, un ensemble réunissant chanteurs, musiciens, danseurs et performers autour d’un même message de solidarité et d’amour.

À travers une véritable fresque musicale, le spectacle retrace les origines du gospel et les influences qui l’ont façonné, des chants africains aux negro spirituals, en passant par le blues, la soul, le jazz et bien d’autres univers musicaux. Porté par 144 artistes unis sur scène, ce concert célèbre le partage, la diversité et l’espoir, offrant au public un moment intense, empreint d’émotion et d’énergie.

Au-delà des concerts, profitez également de masterclass, expositions et conférences pour une immersion complète dans l’univers du gospel du 9 au 29 novembre ! .

Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 13 40 17 gospelenbray@gmail.com

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English : Concert 144 United Voices for Love Festival Gospel en Bray

L’événement Concert 144 United Voices for Love Festival Gospel en Bray Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray