Concert 15 000 voix pour les légendes du rock Zénith de Caen Caen

Concert 15 000 voix pour les légendes du rock

Zénith de Caen 6 Rue Joseph Philippon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29 20:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres.

Dans 27 villes, 500 choristes de votre région monteront sur scène. Sous la direction de chefs de chœur locaux, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.

Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson. .

Zénith de Caen 6 Rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie +33 3 26 97 84 42 billetterie@dhmanagement.fr

English : Concert 15 000 voix pour les légendes du rock

Experience rock like no other! 15,000 backing singers in France?s biggest Zeniths will set the stages ablaze with their renditions of the greatest rock classics: Queen, The Rolling Stones, AC/DC and many others.

German : Concert 15 000 voix pour les légendes du rock

Erleben Sie ein außergewöhnliches Rockerlebnis! 15.000 Chorsänger, die in den größten Zeniths Frankreichs verteilt sind, werden die Bühnen zum Beben bringen und die größten Rockklassiker singen: Queen, The Rolling Stones, AC/DC und viele andere.

Italiano :

Vivete un’esperienza rock senza precedenti! 15.000 coristi dei più grandi Zeniths francesi infiammeranno i palchi con le loro interpretazioni dei più grandi classici del rock: Queen, Rolling Stones, AC/DC e molti altri.

Espanol :

¡Viva el rock como ningún otro! 15.000 coristas de los mayores zeniths de Francia incendiarán los escenarios con sus interpretaciones de los grandes clásicos del rock: Queen, The Rolling Stones, AC/DC y muchos más.

L’événement Concert 15 000 voix pour les légendes du rock Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer