Concert 15 000 Voix Pour Les Légendes du Rock Niort

Concert 15 000 Voix Pour Les Légendes du Rock

50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.

Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson.

Lieu L’Acclameur .

50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Concert 15 000 Voix Pour Les Légendes du Rock

