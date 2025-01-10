Concert 15000 Voix pour les légendes du rock Amiens

Concert 15000 Voix pour les légendes du rock Amiens samedi 17 janvier 2026.

Concert 15000 Voix pour les légendes du rock

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

EN TOURNÉE À PARTIR DE 2026

Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres.

Dans 27 villes, 500 choristes de votre région monteront sur scène. Sous la direction de chefs de chœur locaux, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.

Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

ON TOUR FROM 2026

Experience rock like no other! 15,000 backing singers in France?s biggest Zeniths will set the stage ablaze with covers of the greatest rock classics: Queen, The Rolling Stones, AC/DC and many more.

In 27 towns and cities, 500 choristers from your region will take to the stage. Under the direction of local choirmasters, each evening will be a real spectacle, with powerful harmonies and legendary solos.

Imagine an army of 15,000 voices uniting to revisit rock’s greatest legends. From timeless classics to modern anthems, these exceptional evenings promise to shake the walls of every Zenith in France and transport you into the thrilling world of rock?n?roll.

From January 2026 onwards, join us in rocking out, singing along and rocking out, in an electric atmosphere where music brings people together and makes their hearts beat in unison.

German :

AUF TOURNEE AB 2026

Erleben Sie ein außergewöhnliches Rockerlebnis! 15.000 Chorsänger werden in den größten Zeniths Frankreichs die Bühnen zum Beben bringen und die größten Rockklassiker covern: Queen, The Rolling Stones, AC/DC und viele andere.

In 27 Städten werden 500 Chorsänger aus Ihrer Region auf der Bühne stehen. Unter der Leitung lokaler Chorleiter wird jeder Abend zu einem wahren Spektakel mit kraftvollen Harmonien und legendären Solos.

Stellen Sie sich eine Armee von 15.000 Stimmen vor, die sich zusammenschließen, um die größten Rocklegenden neu aufleben zu lassen. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Hymnen diese außergewöhnlichen Abende versprechen, die Wände aller Zeniths in Frankreich zum Beben zu bringen und Sie in die aufregende Welt des Rock’n’Roll zu entführen.

Ab Januar 2026 werden Sie mit uns vibrieren, singen und rocken, in einer elektrischen Atmosphäre, in der die Musik die Menschen vereint und die Herzen im Einklang schlagen lässt.

Italiano :

IN TOURNÉE DAL 2026

Vivete il rock come nessun altro! 15.000 coristi dei più grandi Zenith di Francia infiammeranno i palchi con le loro interpretazioni dei più grandi classici del rock: Queen, Rolling Stones, AC/DC e molti altri.

In 27 città, 500 coristi della vostra regione saliranno sul palco. Sotto la direzione dei direttori di coro locali, ogni serata sarà un vero spettacolo, con armonie potenti e assoli leggendari.

Immaginate un esercito di 15.000 voci che si uniscono per rivisitare le più grandi leggende del rock. Dai classici senza tempo agli inni moderni, queste serate eccezionali promettono di scuotere le pareti di ogni Zenith in Francia e di trasportarvi nell’emozionante mondo del rock’n’roll.

A partire da gennaio 2026, venite a scatenarvi, a cantare e a scatenarvi con noi in un’atmosfera elettrica dove la musica unisce le persone e fa battere i loro cuori all’unisono.

Espanol :

DE GIRA A PARTIR DE 2026

¡Viva el rock como ningún otro! 15.000 coristas de los mayores zeniths de Francia incendiarán los escenarios con sus interpretaciones de los grandes clásicos del rock: Queen, The Rolling Stones, AC/DC y muchos más.

En 27 ciudades, 500 coristas de su región subirán al escenario. Bajo la dirección de directores de coro locales, cada velada será un auténtico espectáculo, con armonías poderosas y solos legendarios.

Imagínese un ejército de 15.000 voces unidas para revisitar las mayores leyendas del rock. Desde clásicos atemporales hasta himnos modernos, estas veladas excepcionales prometen hacer vibrar las paredes de todos los Zenith de Francia y transportarle al apasionante mundo del rock?n?roll.

A partir de enero de 2026, venga a rockear, cantar y rockear con nosotros en un ambiente eléctrico donde la música une a la gente y hace que sus corazones latan al unísono.

