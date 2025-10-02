Concert 1925 en Mairie du 5ème arrondissement (Agora Jacqueline de Romilly) Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert 1925 en Mairie du 5ème arrondissement (Agora Jacqueline de Romilly) Mairie du 5e arrondissement PARIS jeudi 2 octobre 2025.

Avec les professeurs du conservatoire Gabriel Fauré :

– Christophe Boulier, Violon

– Christophe Beau, Violoncelle

– Sayat Zaman, Piano

Ernst Toch, Ernest Bloch et Dimitri Chostakovitch en concert.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T19:00:00+02:00_2025-10-02T20:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

conservatoire5@paris.fr