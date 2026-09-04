Informations pratiques

Kintzheim

Concert : 19e feu d’artifice de chansons

1 Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-06

Concert du Choeur du Hahnenberg avec comme thème « les comédies du chœur »

Le Choeur du Hahnenberg vous propose son 19ème feu d’artifice de chansons avec pour thème : les comédies du choeur.

Réservation avant le 31 octobre.

Nombre de places limité, les places seront attribuées dans l’ordre des inscriptions.

Pour éviter les files d’attente à l’entrée, il est souhaitable de régler les billets à l’avance. .

1 Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 59 76 55 meyerjean-marc@neuf.fr

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English :

Concert by the Hahnenberg Choir, with the theme « Choral Comedies »

L’événement Concert : 19e feu d’artifice de chansons Kintzheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme