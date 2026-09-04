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AGENDA · Kintzheim

Concert : 19e feu d’artifice de chansons Kintzheim

vendredi 6 novembre 2026 · Kintzheim

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Rue de la Liberté
Ville
67600 Kintzheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kintzheim

Concert : 19e feu d’artifice de chansons

1 Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-06

Concert du Choeur du Hahnenberg avec comme thème « les comédies du chœur »
Le Choeur du Hahnenberg vous propose son 19ème feu d’artifice de chansons avec pour thème : les comédies du choeur.

Réservation avant le 31 octobre.

Nombre de places limité, les places seront attribuées dans l’ordre des inscriptions. 

Pour éviter les files d’attente à l’entrée, il est souhaitable de régler les billets à l’avance.   .

1 Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 59 76 55  meyerjean-marc@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Hahnenberg Choir, with the theme « Choral Comedies »

L’événement Concert : 19e feu d’artifice de chansons Kintzheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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