Concert 2 chœurs Notre Dame d’Aures Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

15h Chapelle Notre Dame d’Aures. Concert des 2 choeurs « La clé des Chants » (St Rome) et « Comps’se le chante ». Participation libre. Organisé par TOUT-AKI !

Notre Dame d’Aures

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie christinecambon12@gmail.com

English :

3pm Chapelle Notre Dame d’Aures. Concert by the 2 choirs « La clé des Chants » (St Rome) and « Comps’se le chante ». Free admission. Organized by TOUT-AKI !

German :

15 Uhr Kapelle Notre Dame d’Aures. Konzert der beiden Chöre « La clé des Chants » (St Rome) und « Comps’se le chante ». Teilnahme an der Veranstaltung frei. Organisiert von TOUT-AKI!

Italiano :

15:00 Cappella di Notre Dame d’Aures. Concerto dei due cori « La clé des Chants » (St Rome) e « Comps’se le chante ». Ingresso libero. Organizzato da TOUT-AKI !

Espanol :

15:00 h Capilla de Notre Dame d’Aures. Concierto de los 2 coros « La clé des Chants » (Santa Roma) y « Comps’se le chante ». Entrada gratuita. ¡Organizado por TOUT-AKI !

