Concert 2 duos d’artistes ou chapelle ND de Lourdes à Primel Saint-Jean-du-Doigt

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Sortiris Athanasiou, guitare, Julien Beautemps et Thomas Briant, violon.

Selon le temps, le concert se tiendra dans le jardin de Pont Ar Gler ou dans La Chapelle de notre Dame de Lourdes, (nous vous préciserons le lieu dès que la météo sera plus précise) .

Duo Sotiris Athanasiou et Thomas Briant

•⁠ ⁠Vivaldi 4 saisons

Duo Argos Sotiris Athanasiou et Julien Beautemps

•⁠ ⁠Mozart Flûte enchantée

•⁠ ⁠Ravel Boléro

•⁠ ⁠Piazzolla Libertango

•⁠ ⁠Theodorakis Epitaphio

Venez découvrir l’univers sonore de ces 3 artistes exceptionnels.

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

