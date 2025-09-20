Concert 2 duos d’exception ou chapelle ND de Lourdes à Primel Saint-Jean-du-Doigt

Concert 2 duos d'exception ou chapelle ND de Lourdes à Primel Saint-Jean-du-Doigt samedi 20 septembre 2025.

Concert 2 duos d’exception

ou chapelle ND de Lourdes à Primel Jardin de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Marina Saiki, piano, Thomas Briant, violon et Julien Beautemps, Accordéon.

Selon le temps, le concert se tiendra dans le jardin de Pont Ar Gler ou dans La Chapelle de notre Dame de Lourdes, (nous vous préciserons le lieu dès que la météo sera plus précise).

Duo Marina Saiki et Thomas Briant

•⁠ ⁠Arvo Pärt: Fratres

•⁠ ⁠Ravel Kaddish

•⁠ ⁠Dvorak Notrurno Op. 40

•⁠ ⁠Saint-Saens: Danse Macabre

Duo Marina Saiki et Julien Beautemps

•⁠ ⁠Saint-Saens Le Carnaval des Animaux

•⁠ ⁠⁠Beautemps Sakura

Poésie et rêve seront au programme de concert.

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

ou chapelle ND de Lourdes à Primel Jardin de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne

