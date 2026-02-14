Concert #2 | Femmes pianistes, compositrices et pédagogues du 18e siècle à nos jours, Maison des Arts, Saint-Herblain

Concert #2 | Femmes pianistes, compositrices et pédagogues du 18e siècle à nos jours Vendredi 13 mars, 19h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Billetterie gratuite à retirer à l’accueil de la Maison des Arts de Saint-Herblain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:30:00+01:00

Louise Farrenc, Marie Jaëll, Florence Price, Pauline Viardot, Lili et Nadia Boulanger… Ces artistes ont marqué leur époque et l’histoire de la musique mais restent encore peu connues du grand public.

Découvrez-les le temps d’un concert proposé par les classes de piano, de musique de chambre et de chant du Conservatoire de Nantes et de la Maison des Arts de Saint-Herblain.

Concert intégré au temps fort «Les inspirantes : lumière sur les femmes artistes», réalisé en partenariat avec la Direction de l’Égalité de Nantes Métropole dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du #8mars 2026.

Maison des Arts 26, rue de Saint-Nazaire Saint Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://maisondesarts.saint-herblain.fr/evenements/concert-pianistes-compositrices »}] [{« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/actualites/les-inspirantes/ »}]

Avec les élèves du Conservatoire de Nantes et de la Maison des Arts de Saint-Herblain Inspirantes #8mars

Illustration : Hélène Duclos 2026