Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Pour adhérents à l’association.

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Concert 2 flûtes par Mona et Christophe Mège et basson par Kim Goyeau . Trio mélèze.

Verre de l’amitié offert.

Gardes-le-Pontaroux Eglise Notre-Dame de Gardes

Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 23 90 christofloremona@orange.fr

English :

Concert 2 flutes by Mona and Christophe Mège and bassoon by Kim Goyeau . Larch trio.

Glass of friendship offered.

German :

Konzert 2 Flöten von Mona und Christophe Mège und Fagott von Kim Goyeau . Trio Lärche.

Angebotenes Glas der Freundschaft.

Italiano :

Concerto 2 flauti di Mona e Christophe Mège e fagotto di Kim Goyeau . Trio di larici.

Offerta di un bicchiere di amicizia.

Espanol :

Concierto 2 flautas de Mona y Christophe Mège y fagot de Kim Goyeau . Trío de alerce.

Copa de la amistad ofrecida.

